Gaslini sindacati in allarme | Privatizzazione dei servizi e posti a rischio

L’ospedale Gaslini alza la voce contro le potenziali minacce alla sua integrità: la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ha espresso un netto NO alla proposta di privatizzazione dei servizi, temendo rischi per la qualità assistenziale e i posti di lavoro. Durante l’assemblea, si è acceso un forte dibattito sul futuro dell’istituto pediatrico, sottolineando l’urgenza di tutelare un'eccellenza sanitaria che non può essere lasciata nelle mani del mercato.

La rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) dell’istituto Giannina Gaslini ha espresso "forte contrarietà" al progetto di esternalizzazione e privatizzazione dei servizi di logistica interna attraverso un nuovo partenariato pubblico-privato e appalto. La denuncia è arrivata durante l’assemblea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

