Garlasco svolta nelle indagini | nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo ignoto La verità dal tampone orale

Una svolta incredibile scuote il caso di Chiara Poggi: il DNA di un uomo sconosciuto emerge dal tampone orale mai analizzato in 18 anni. La procura di Pavia si appresta a rivoluzionare le indagini, aprendo nuove ipotesi sulla veritĂ dietro il delitto. Cosa cela questa scoperta e quali segreti potrebbe svelare? La risposta potrebbe riscrivere la storia di Garlasco e portare giustizia finalmente a Chiara.

Garlasco e il delitto di Chiara Poggi. Una svolta clamorosa nelle nuove indagini della procura di Pavia. Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, svolta nelle indagini: nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo «ignoto». La veritĂ dal tampone orale

