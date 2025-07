Garlasco svolta nelle indagini | il Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi L' avvocato della famiglia smentisce

Un nuovo capitolo si apre nel caso Chiara Poggi: dal tampone orale prelevato 18 anni fa emerge un DNA maschile ancora senza volto, alimentando sospetti e nuove ipotesi. L’avvocato della famiglia smentisce ogni coinvolgimento di Alberto Stasi, mentre le indagini continuano a cercare risposte tra ombre e verità ancora da scoprire. La complessità del caso si intensifica, lasciando aperti più interrogativi che mai.

Dal tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato soltanto ora nel corso dell'incidente probatorio, sarebbe stata individuata una minima quantità di dna maschile appartenente ad un uomo non ancora identificato e, dunque, non riconducibile né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio della ragazza, né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura.