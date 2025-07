Garlasco nuove immagini segrete riaprono il caso Poggi

Il caso di Chiara Poggi, il mistero che ha sconvolto Garlasco per quasi vent'anni, torna improvvisamente sotto i riflettori. Nuove immagini segrete e testimonianze inedite riaccendono le speranze di una verità nascosta, spingendo la procura di Pavia a riaprire le indagini. È una svolta cruciale che potrebbe finalmente fare luce su uno dei dubbi più inquietanti del nostro tempo. La verità potrebbe essere dietro l'angolo.

Il caso di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro dell’attenzione. Dopo quasi vent’anni, la procura di Pavia ha riaperto le indagini, puntando su nuovi elementi e testimonianze che potrebbero dare una svolta alle ricerche della verità . Non si tratta solo di un nuovo incidente probatorio: le indagini preliminari, protette dal segreto istruttorio, sono ora il fulcro dell’attività investigativa. Gli inquirenti stanno infatti analizzando materiale inedito e riascoltando testimoni chiave, cercando nuove voci e dettagli rimasti nell’ombra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, nuove immagini segrete riaprono il caso Poggi

In questa notizia si parla di: garlasco - caso - poggi - immagini

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

Nel caso Garlasco torna al centro il ruolo delle fotografie scattate dalla famiglia Poggi durante la vacanza in Trentino nell’agosto 2007. Le immagini, mostrate a Quarto Grado, dovrebbero confermare la presenza di Marco lontano da Garlasco nei giorni dell’omi Vai su Facebook

Delitto Garlasco, l'enigma delle due sedie di fronte alla tv accesa in casa Poggi; Delitto di Garlasco, impronte in casa Poggi negative al sangue: il caso della spazzatura e del Fruttolo; Garlasco, i genitori di Chiara: Quel giorno Marco era con noi in montagna. E mostrano le foto.

Garlasco, l'ora della morte di Chiara Poggi e la tv trovata accesa: i punti oscuri - Chiara Poggi sarebbe stata uccisa alle 11 e in quell’ora Alberto Stasi aveva un alibi. Segnala iltempo.it

Garlasco, il giallo delle immagini proiettate dalla tv: "Potrebbe essere un gioco fantasy". Sul mobile c'è una consolle Nintendo - La Playstation che si vede a terra (e di cui si è parlato nei giorni scorsi) era probabilmente spenta. today.it scrive