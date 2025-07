Garlasco nuova svolta nel caso Poggi | Dna maschile ignoto trovato nella bocca di Chiara

Garlasco si riaccende di mistero: 18 anni dopo il delitto di Chiara Poggi, un nuovo frammento di speranza riapre le indagini. Un DNA maschile ignoto, mai analizzato prima, emerge dal tampone orale della vittima, portando alla luce un profilo genetico che potrebbe cambiare le sorti del caso. Una svolta che accende nuovamente i riflettori sull'oscura verità dietro l’omicidio di Chiara. La verità potrebbe essere finalmente a portata di mano.

Un colpo di scena che riapre crepe mai chiuse. Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a scuotere l’opinione pubblica. In un frammento rimasto finora inascoltato – il tampone orale mai analizzato del corpo della vittima – è stato isolato un profilo genetico maschile «ignoto». Il materiale, di tipo Y, è stato individuato dai periti nominati dal Tribunale di Pavia durante l’incidente probatorio. Non appartiene nĂ© all’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva, nĂ© ad Andrea Sempio, indagato nelle nuove fasi investigative. Il Dna mai cercato prima: un profilo maschile ignoto nella bocca di Chiara. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, nuova svolta nel caso Poggi: Dna maschile ignoto trovato nella bocca di Chiara

Il sangue sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta di Garlasco è solo di Chiara Poggi: le nuove analisi disposte nell’inchiesta bis confermano l’assenza di Dna maschile. Intanto un testimone rompe il silenzio: “Nel canale di Tromello trovai ... Vai su X

