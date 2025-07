Garlasco nella bocca di Chiara Poggi trovato il Dna di un uomo ignoto La clamorosa svolta nelle indagini | Più persone sulla scena del crimine

Una nuova importante svolta scuote le indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Il DNA di un uomo ignoto è stato trovato nella scena del crimine, rivelando la presenza di un terzo uomo all’epoca dei fatti. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare il caso e riaccendere i riflettori su uno dei misteri più intricati degli ultimi anni. La verità sta emergendo…

C’era un terzo uomo, un «ignoto», nella villetta di Garlasco quando Chiara Poggi veniva uccisa la mattina del 13 agosto 2007. Una svolta già mormorata ma che ora trova un fondamento solido nel tampone orale che, mai analizzato prima dell’incidente probatorio, porterebbe tracce di un materiale genetico «Y», non riconducibile né al nuovo indagato Andrea Sempio né ad Alberto Stasi, l’allora fidanzato della giovane 26enne condannato in via definitiva. Nelle prossime settimane, la genetista Denise Albani «amplificherà» il profilo per poterne compiere un’analisi più accurata. Le analisi mai fatte e i primi risultati (discordanti). 🔗 Leggi su Open.online