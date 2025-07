Garlasco nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo ignoto Nella villetta c' erano più persone La verità dal tampone mai analizzato

Garlasco e il delitto di Chiara Poggi tornano a far scalpore: una scoperta inaspettata potrebbe rivoluzionare le certezze di questa intricata vicenda. Nuove indagini della procura di Pavia hanno svelato che sul tampone orale di Chiara, mai analizzato in 18 anni, si potrebbe nascondere l’ignoto DNA di un uomo misterioso. Una prova che potrebbe cambiare tutto e portare alla verità definitiva.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è intervenuto alla trasmissione Pomeriggio 5 per chiarire la sua posizione. «Dovessero trovare delle mie tracce, non mi Vai su Facebook

