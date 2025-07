Garlasco nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un ignoto | c' erano più persone sulla scena del crimine?

Un nuovo capitolo si apre nel mistero di Garlasco: il DNA di un ignoto comparso sulla scena del crimine e nel tampone orale di Chiara Poggi solleva interrogativi e tensioni. Con oltre 249 persone coinvolte, ogni dettaglio potrebbe rivelare o smentire la verità . L'analisi ripetuta potrebbe essere la chiave per fare luce su un caso che ha diviso e affascinato l’Italia. La verità si nasconde forse in un semplice campione?

Una traccia, minima, che non è del nuovo indagato Andrea Sempio e nemmeno del condannato in via definitiva, Alberto Stasi, è stata trovata in una analisi del «tampone orale» fatto a Chiara Poggi e non analizzato in passato. L'esame verrĂ ripetuto, non è escluso che si possa trattare di una contaminazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Garlasco, nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un «ignoto»: c'erano piĂą persone sulla scena del crimine?

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Il dna trovato nella bocca di Chiara Poggi sarebbe di un assistente del medico legale - Il presunto dna trovato nella bocca di Chiara Poggi apparterebbe a un assistente del medico legale Marco Ballardini che intervenne dopo l'omicidio della ragazza avvenuto a Garlasco il 13 agosto ... Secondo msn.com