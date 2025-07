Garlasco l' ora della morte di Chiara Poggi e la tv trovata accesa | i punti oscuri

Il caso di Garlasco resta avvolto da enigmi irrisolti e punti oscuri che continuano a dividere opinioni e dubbi. Chiara Poggi sarebbe stata uccisa alle 11, ma le prove e le testimonianze non sembrano concordare, lasciando spazio a molte domande senza risposta. La recente conferma del medico legale Pasquale Bacco getta nuova luce sulla vicenda, evidenziando come l’orario dell’omicidio possa essere ancora oggetto di discussione. Ecco perché questo caso continua a tenere col fiato sospeso un’intera comunità .

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa alle 11 e in quell'ora Alberto Stasi aveva un alibi. Il medico legale Pasquale Bacco ne è certo: l'orario dell'omicidio della ragazza di Garlasco non sarebbe quello da cui dipende da anni la posizione giudiziaria dell'unico condannato per il delitto. A lanciare l'ennesima bomba nella vicenda giudiziaria è stato Bacco in un'intervista al settimanale Giallo che ha riacceso ancora una volta i riflettori sui punti oscuri delle indagini e sui processi che hanno portato Stasi in carcere. Non è però una novitĂ che l'orario della morte di Poggi sia messo in discussione da diverse perizie. 🔗 Leggi su Iltempo.it