Garlasco l' avvocato De Rensis sull’incidente probatorio | Ecco l' elemento centrale

Nell’ambito del caso Garlasco, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha analizzato l’incidente probatorio durante lo "Speciale Garlasco" su Canale 122-Fatti di Nera. La sua prospettiva rivela dettagli cruciali e apre nuovi spunti di riflessione sul processo. Se vuoi scoprire cosa pensa davvero sulla fase più delicata delle indagini, non perdere questa intervista esclusiva in streaming su Cusanomediaplay.it.

L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è intervenuto durante lo "Speciale Garlasco" del Canale 122-Fatti di Nera, dedicato interamente al delitto di Chiara Poggi, nel giorno della ripresa dell'incidente probatorio. Lo speciale è disponibile in streaming sul sito Cusanomediaplay.it "Per quanto riguarda l'incidente probatorio - ha esordito De Rensis -, io ho sempre detto che è una parte che forse ha negli elementi tradizionali qualcosa di interessante. Credo che l'elemento centrale di questo incidente probatorio non sia la spazzatura, ma sia la presenza o meno, la comparabilità e la tracciabilità dell'eventuale DNA trovato sulle dita di Chiara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it