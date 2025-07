Garlasco la svolta nelle indagini | Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi

Una svolta decisiva scuote il caso di Chiara Poggi: un tampone orale mai analizzato rivela un Dna maschile ignoto, lasciando aperte nuove ipotesi. La scoperta mette in discussione le certezze finora acquisite e apre a scenari sorprendenti. Le indagini si intensificano, alla ricerca di chi fosse realmente presente sulla scena del crimine. Restate con noi: l’articolo viene aggiornato con ulteriori dettagli.

Arriva la svolta sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi: un tampone orale mai analizzato della vittima, effettuato in sede autoptica, ha rilevato un Dna maschile sconosciuto, che non è attribuibile né ad Andrea Sempio e nemmeno ad Alberto Stasi. Questo introduce nella scena del crimine, al di là di ogni dubbio, la presenza di più persone al momento dell'omicidio. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it