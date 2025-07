Garlasco il giallo del Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara | È una contaminazione

Arriva una svolta sorprendente nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi: un tampone orale mai analizzato durante l’autopsia ha rivelato un DNA maschile ignoto, non associabile né ad Andrea Sempio né ad Alberto Stasi. La scoperta apre nuove ipotesi sulla scena del crimine, suggerendo la presenza di più persone al momento dell’omicidio. A parlarne per primo è stato il Corriere della Sera, che specifica che si tratta di un’incognita destinata a riaccendere le indagini e a cambiare le carte in tavola.

Arriva la svolta sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi: un tampone orale mai analizzato della vittima, effettuato in sede autoptica, ha rilevato un Dna maschile sconosciuto, che non è attribuibile né ad Andrea Sempio e nemmeno ad Alberto Stasi. Questo introduce nella scena del crimine, al di là di ogni dubbio, la presenza di più persone al momento dell'omicidio. A parlarne per primo è stato il Corriere della sera, che specifica che si tratta di una garza utilizzata dal medico legale Marco Ballardini. Una fonte ha dichiarato all'agenzia Adnkronos che il cromosoma Y è sovrapponibile " all'aplotipo di Ernesto Gabriele Ferrari " assistente del medico legale che ha eseguito i primi rilievi sul corpo della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo del Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara: "È una contaminazione"

In questa notizia si parla di: maschile - chiara - garlasco - giallo

I video segreti di Chiara e Alberto chiusi da password. Pedofili, anoressia, abusi e l’ultima anomala ricerca hard online: “Interesse maschile” - Nel cuore di Garlasco, si getta nuova luce su inquietanti ricerche online e video segreti legati alla tragica vicenda di Chiara Poggi, rivelando un lato oscuro fatto di abusi, pedofilia e comportamenti anomali.

Un’impronta digitale e tracce di Dna maschile non riconducibili né a Stasi né a Sempio accendono i dubbi sul vero assassino di Chiara Poggi Vai su Facebook

Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi ignoto o di un assistente del medico legale; Garlasco, l'ora della morte di Chiara Poggi e la tv trovata accesa: i punti oscuri; Delitto Garlasco, l'enigma delle due sedie di fronte alla tv accesa in casa Poggi.

Garlasco, il giallo del nuovo Dna maschile: non è di Stasi né di Sempio - Tracce genetiche che non sono né di Alberto Stasi né di Andrea Sempio. iltempo.it scrive

Garlasco, nuova svolta nel caso Poggi: Dna maschile ignoto trovato nella bocca di Chiara - Trovato un profilo genetico maschile sconosciuto nel tampone orale mai analizzato prima: non appartiene né a Stasi né a Sempio. Come scrive panorama.it