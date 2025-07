garlasco dna uomo ignoto su tampone orale di chiara poggi ipotesi contaminazione

Nuove indiscrezioni scuotono il caso di Garlasco: sul tampone orale di Chiara Poggi è stata trovata una minima traccia genetica di un uomo, apparentemente estraneo alla scena e non collegato né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio. Questa scoperta apre scenari inediti, sollevando dubbi sulla contaminazione del campione o su possibili elementi ancora sconosciuti. La verità potrebbe nascondersi dietro a dettagli che solo le prossime indagini sapranno chiarire.

Trapelano nuove indiscrezioni dalle indagini sul delitto di Garlasco. Sul tampone orale di Chiara Poggi è emersa una minima quantità di materiale genetico di un uomo (cromosoma Y), che non sarebbe dunque quello di Alberto Stasi, ai tempi dell’omicidio fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva, e nemmeno di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della ragazza, da qualche mese indagato. La ridottissima quantità del materiale potrebbe però far pensare a una 'contaminazione' di chi ha maneggiato per esempio la garza con cui all'epoca venne prelevato il materiale, che sarebbe infatti sovrapponibile all'aplotipo dell'assistente del medico legale che ha eseguito i primi rilievi sul corpo, come fa sapere una fonte all' Adnkronos. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it