Garlasco di chi è il nuovo Dna maschile ignoto trovato su Chiara Poggi? La traccia mai analizzata in 18 anni e l’ipotesi assistente del medico legale

Gli sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi sconvolgono ancora una volta la scena del crimine a Garlasco. Tra tracce mai analizzate e nuove ipotesi, emerge un Dna maschile sconosciuto, risalente a 18 anni fa, che riaccende i dubbi: chi si nasconde dietro questa traccia? Assistenti del medico legale e scenari ancora da chiarire si intrecciano, lasciando aperto il mistero su cosa sia realmente accaduto quella tragica sera. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

GARLASCO (Pavia) – Più persone sulla scena del crimine? O solo tracce da “inquinamento”? Nuovi scenari, o forse no, aperti dagli altri esiti, notificati venerdì alle parti, dell’incidente probatorio in corso per l’indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Due le sostanziali novità emerse, più una terza senza rilevanza per l’indagine: trovato un Dna maschile sul tampone orale di Chiara Poggi, un altro profilo ignoto sull’ acetato di un’impronta, mentre il materiale “Y” sul tappetino del bagno sarebbe del padre o del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it