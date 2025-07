Garlasco colpo di scena | Dna di un uomo sulla bocca di Chiara cosa cambia

Il caso di Chiara Poggi, il tragico omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007, si arricchisce di un nuovo e sorprendente dettaglio: la scoperta di tracce di DNA maschile sulla bocca della vittima. Dopo quasi due decenni, l’analisi del tampone autoptico apre uno spiraglio inedito sulla vicenda, rinnovando le speranze di fare luce sulla verità . Ma cosa cambierà questa scoperta nel corso delle indagini?

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, c'è una svolta. La nuova indagine ha rivelato una traccia di Dna maschile sul tampone orale prelevato dal corpo della vittima. Disposto dal Gip Daniela Garlaschelli, il maxi incidente probatorio ha permesso, dopo diciotto anni, di analizzare il tampone autoptico. La genetista Denise Albani ha isolato una quantità significativa di materiale genetico maschile, ma i primi raffronti escludono che appartenga ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara condannato a 16 anni, o ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e attualmente indagato per omicidio in concorso.