Garlasco clamorosa svolta nelle indagini | nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo ignoto Più persone sulla scena

Garlasco si trova al centro di un incredibile enigma giudiziario: le analisi del DNA scoprono tracce sconosciute sulla scena del crimine, escludendo il sospettato Sempio e il condannato Stasi. Questa clamorosa svolta apre nuove strade nelle indagini, alimentando speranze di fare luce su un caso che ha appassionato l’Italia per anni. La verità sta emergendo, ma cosa rivelerà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Il dato emerso dalle analisi del «tampone orale» effettuate dai periti incaricati dal Tribunale di Pavia nel corso dell'incidente probatorio. La traccia non è del nuovo indagato Sempio nĂ© del condannato in via definitiva per l'omicidio, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it