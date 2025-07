Garlasco clamorosa svolta nelle indagini | C’è un Dna nella bocca di Chiara Di chi è

Una svolta clamorosa scuote il caso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo diciotto anni, nuove analisi del DNA hanno rivelato un profilo maschile sconosciuto sul tampone orale trovato sulla vittima, aprendo scenari inediti e inquietanti. È solo l’inizio di un’indagine che potrebbe rivoluzionare le certezze di questa vicenda ancora avvolta nel mistero. Gli sviluppi promettono di cambiare tutto.

Un nuovo elemento scuote il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Dopo diciotto anni, le nuove analisi disposte nell’ambito dell’incidente probatorio ordinato dal Gip Daniela Garlaschelli hanno portato a un risultato potenzialmente dirompente: sul tampone orale effettuato sul cadavere di Chiara è stato trovato un profilo genetico maschile sconosciuto. Il Dna isolato non appartiene né ad Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, né ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara ora indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it