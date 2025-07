Garlasco clamorosa svolta nelle indagini | C’è il Dna di un uomo nella bocca di Chiara Di chi è

Garlasco torna a scuotere l’opinione pubblica con una svolta clamorosa nelle indagini sulla tragica scomparsa di Chiara Poggi. Dopo quasi vent’anni, il DNA di un uomo ancora sconosciuto è stato trovato nella bocca della giovane, nel corso di recenti analisi giudiziarie. Questa scoperta potrebbe cambiare radicalmente il corso delle indagini, riaccendendo speranze e interrogativi su chi sia realmente coinvolto in questa drammatica vicenda.

Chiara Poggi, la giovane di 26 anni trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, torna al centro dell’attenzione giudiziaria dopo quasi due decenni. Le recenti analisi disposte nell’ambito dell’incidente probatorio dal Gip Daniela Garlaschelli hanno portato alla scoperta di un nuovo elemento rilevante: un profilo genetico maschile sconosciuto è stato riscontrato su un tampone orale effettuato sul corpo della vittima. Dna maschile sconosciuto: esclusi Stasi e Sempio. Il Dna individuato non risulta appartenere né ad Alberto Stasi, ex compagno di Chiara e condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, né ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e attualmente indagato per omicidio in concorso nell’ambito della nuova inchiesta condotta dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it