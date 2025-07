Gargallo dislivelli pericolosi sulla SP85 dopo lavori ai sottoservizi

Dislivelli e irregolarità creano disagi e insicurezza lungo la Sp85 a Gargallo, dove i recenti lavori per le tubazioni interrate hanno lasciato un segno tangibile sulla viabilità. I residenti protestano contro i ripristini approssimativi e l'asfaltatura non all'altezza, evidenziando l'urgenza di interventi correttivi. La strada, simbolo di un trasferimento quotidiano, merita attenzione e soluzioni adeguate per garantire sicurezza e tranquillità a chi la percorre.

