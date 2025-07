Garante dei diritti dei detenuti | il Comune apre il bando per le candidature

Il Comune di Bari ha lanciato un avviso pubblico per selezionare il Garante dei Diritti dei Detenuti, un ruolo fondamentale per tutelare le libertà e i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione ai diritti umani all’interno del sistema carcerario cittadino. Se desideri contribuire a questa causa, non perdere l’opportunità di candidarti e fare la differenza.

E' stato pubblicato dal Comune di Bari l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate a ricoprire il ruolo di Garante comunale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'ufficio del Garante, istituito ai sensi dell’art. 44 bis. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: garante - diritti - comune - candidature

Apricena promuove l’inclusione: verso l’istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità - Apricena si fa portavoce dell'inclusione, lanciando un importante impegno verso l'istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità.

AVVISO PUBBLICO – Comune di Bari Nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Il Comune di Bari ha pubblicato un bando per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, una figura indipen Vai su Facebook

Garante dei diritti dei detenuti: il Comune apre il bando per le candidature; IL COMUNE COMUNICA - Garante comunale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature; Avviso pubblico: Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

Garante per la tutela dei diritti degli animali, candidature aperte in ... - E’ stato pubblicato all’Albo pretorio di Palazzo Cernezzi l’avviso per raccogliere le candidature. Lo riporta espansionetv.it

Detenuti, un garante per i diritti. Le candidature entro il 30 marzo - Il Comune della Spezia ha avviato la selezione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, per favorire il ... lanazione.it scrive