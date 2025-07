Game over tourism Peter Gomez presenta il nuovo numero di MillenniuM | vacanze d’autore per sfuggire alla folla

In un mondo sommerso dal turismo di massa, trovare angoli di autentica pace diventa una sfida. Peter Gomez, con il suo nuovo numero di Millennium Vacanze, ci propone 40 vacanze d’autore per sfuggire alla folla e riscoprire il vero spirito del viaggio. Dalla pittoresca Italia alle mete più lontane, queste destinazioni sono il rifugio ideale per chi desidera scoprire il mondo con occhi nuovi. La domanda ora è: qual è il tuo prossimo viaggio?

GAME OVER TOURISM 40 vacanze d’autore per sfuggire alla folla Mentre da Napoli a Kyoto monta la rivolta contro l’over tourism, abbiamo chiesto a grandi viaggiatori di ogni tipo di svelarci le loro mete del cuore lontane dal caos. In Italia, in Europa, nel mondo. Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet: “Il Paese dove non andrei oggi? Gli Usa di Trump”. Diceva Proust che il vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Eppure, a giudicare dalle code per un gelato a Firenze o dai trolley che intasano Venezia, oggi quegli occhi servono solo a trovare l’inquadratura migliore. Peccato, perché mai come ora avremmo bisogno di tornare a vedere il mondo, non solo a immortalarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Game over tourism, Peter Gomez presenta il nuovo numero di MillenniuM: vacanze d’autore per sfuggire alla folla

