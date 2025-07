Galli | Il Milan di Allegri era efficace ma non voglio quello dell’ultima Juventus

Filippo Galli, storico simbolo del Milan di Allegri, riflette sulle differenze tra il suo passato rossonero e la recente Juventus. In un’intervista esclusiva a Lunch Press su Radio Rossonera, Galli analizza l’evoluzione del calcio e i cambiamenti tattici, offrendo uno sguardo appassionato su cosa significhi davvero essere efficace in campo. Perché conoscere il passato aiuta a capire meglio anche il presente e il futuro del calcio italiano.

Filippo Galli, figura storica del Milan, ha rilasciato un'intervista durante l'ultima puntata di Lunch Press, in diretta su Radio Rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli: “Il Milan di Allegri era efficace, ma non voglio quello dell’ultima Juventus”

In questa notizia si parla di: galli - milan - ultima - allegri

Milan, Galli duro: “Manca identità , tanti errori. Allenatore? Dico De Zerbi” - Filippo Galli, ex calciatore del Milan, esprime preoccupazione per la mancanza di identità della squadra, sottolineando gli errori che affliggono il club.

Galli: "Allegri? Grande allenatore. Spero però che non faccia questo..." #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

#CANOSA | Brocchi e Serginho a Canosa ospiti del Milan Club: da Allegri a Gattuso, passando per Ancelotti . . #milan #brocchi #Serginho #news24city Vai su Facebook

Milan, Galli: Faccio fatica a vedere Saelemaekers terzino, Allegri importante per Vlahovic e Leao (ESCLUSIVA); Filippo Galli: Il Milan mi sembra sulla strada giusta. Tare è un segnale positivo, ad Allegri do piena fiducia; Allenatore Milan, F.Galli: “Conte, Allegri o De Zerbi, questa la mia scelta” (ESCLUSIVA).

Allegri: "Tornare al Milan è fantastico, conta il risultato". Poi il retroscena di Tare sulla scelta - Le parole dell'allenatore ex Juve sulle sensazioni per il suo ritorno in rossonero, con la rivelazione sulla trattativa ... Scrive tuttosport.com

Filippo Galli: "Milan, spero di rivedere il 'primo' Allegri. E su ... - L'ex calciatore e dirigente Filippo Galli ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Segnala tuttomercatoweb.com