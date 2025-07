Galaxy Z Fold7 | l’evoluzione che ne ha ridotto lo spessore del 48% in 6 anni

Dopo sei anni di innovazioni tecniche, Samsung rivoluziona ancora il mondo degli smartphone con il Galaxy Z Fold7, riducendo lo spessore del 48% e raggiungendo un sorprendente 8,9 mm da chiuso. Presentato a New York nel 2025, questo dispositivo incarna l’equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e design ultra sottile, grazie alle nuove cerniere ingegnerizzate. Samsung Galaxy Z Fold7 ufficiale: è ultra sottile, One UI 8 e ...

Quando Samsung presentò il primo Galaxy Fold nel 2019, lo spessore da chiuso era di 17,1 mm. Oggi, Galaxy Z Fold7, presentato al Galaxy Unpacked 2025 a New York, segna un traguardo epocale: 8,9 mm da chiuso  e 4,2 mm da aperto, con una riduzione complessiva del 48%. Un percorso reso possibile da sei anni di innovazioni ingegneristiche, soprattutto in relazione alle cerniere. Samsung Galaxy Z Fold7 ufficiale: è ultra sottile, One UI 8 e Android 16. Galaxy Z Fold7: Samsung orgogliosa dell’evoluzione. Samsung è molto orgogliosa del lavoro svolto negli ultimi sei anni sui sui dispositivi pieghevoli e vuole comunicarlo al mondo intero mostrando l’evoluzione ingegneristica che ha portato il Fold a passare dai 17,1 mm di spessore nel 2019 agli attuali 8,9 mm del Galaxy Z Fold7. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Galaxy Z Fold7: l’evoluzione che ne ha ridotto lo spessore del 48% in 6 anni

