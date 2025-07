Galattica | il Laboratorio urbano CREA! Grottaglie si conferma polo di innovazione culturale per i giovani

un vivace centro di ispirazione e crescita, confermando il suo ruolo di polo di innovazione culturale per i giovani. Grazie a progetti creativi, workshop e collaborazioni, CREA! ha stimolato la partecipazione giovanile, promuovendo arte, formazione e nuove idee. Un esempio concreto di come la cultura possa diventare motore di sviluppo e inclusione, aprendo nuove prospettive per il futuro della comunitĂ .

Tarantini Time Quotidiano Giovani, arte, creativitĂ , formazione: l’associazione AWA Productions traccia un bilancio della collaborazione con il Comune di Grottaglie, nell’ambito del progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, il programma strategico della Regione Puglia dedicato alla valorizzazione delle politiche giovanili e dell’innovazione culturale. In un anno e mezzo di attivitĂ , il Laboratorio urbano CREA! di Grottaglie si è trasformato in un vero e proprio polo logistico-produttivo e creativo, capace di generare nuove opportunitĂ per il territorio e le giovani generazioni. AWA Productions ha svolto, negli ultimi 18 mesi, un ruolo di attivatore e coordinatore del progetto – un ecosistema nel quale si sono modulate le varie attivitĂ e specificità – portando a risultati concreti e qualificanti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Galattica: il Laboratorio urbano CREA! Grottaglie si conferma polo di innovazione culturale per i giovani

In questa notizia si parla di: grottaglie - galattica - laboratorio - urbano

Galattica: il Laboratorio urbano CREA! Grottaglie si conferma polo di innovazione culturale per i giovani; A Grottaglie si apre il bando per gli spazi del CREA! Laboratorio Urbano: sei uffici per cultura, arte e creativitĂ ; Next Generation Music Award: workshop e live a Lecce, Ceglie Messapica e Grottaglie.

Grottaglie celebra l’arte, la creatività e l’innovazione con l ... - ”, il nuovo Laboratorio Urbano della Città delle Ceramiche, in una funzionale e rinnovata veste, ha riaperto le proprie porte. Come scrive puglialive.net

Grottaglie celebra l’arte, la creatività e l’innovazione con l ... - Grottaglie celebra l’arte, la creatività e l’innovazione con l’apertura del Laboratorio Urbano “Crea! Si legge su ilikepuglia.it