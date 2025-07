Gaia uccisa dal suv parla la donna che era al volante | Cosa voglio fare ora famiglia in shock

Il drammatico incidente che ha spezzato la vita di Gaia Costa, la giovane baby-sitter di Porto Cervo, ha sconvolto un’intera comunità. La donna al volante, Vivian Alexandra Spohr, ora si racconta, cercando di spiegare cosa sia successo in quei momenti fatali. Tra dolore e incredulità, la famiglia di Gaia si trova a dover affrontare una realtà impietosa. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragedia che lascia un vuoto incolmabile.

Gaia Costa, 24 anni, stava attraversando le strisce pedonali in via Aga Khan a Porto Cervo, dove lavorava come baby-sitter stagionale per una famiglia in vacanza, quando è stata travolta da un’auto. Pochi passi la separavano dalla residenza dove ogni giorno prestava il suo aiuto, ma quella tragica giornata, il 7 luglio 2023, segnò la fine della sua giovane vita. La responsabile dell’incidente è stata identificata come Vivian Alexandra Spohr, la 51enne moglie dell’amministratore delegato della Lufthansa, Carsten Spohr. La donna, che si trovava alla guida di un SUV Bmw, è indagata per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it