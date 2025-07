Gaia Costa uccisa Vivian Spohr dalla Germania | Sono sgomenta distrutta e pronta a collaborare

Il dolore per la tragica perdita di Gaia Costa scuote profondamente tutti noi. La giovane di 24 anni, vittima di un incidente in Germania, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari, mentre la famiglia si prepara a intraprendere ogni strada possibile per ottenere giustizia e risarcimento. Con il cuore spezzato, ci uniamo al loro dolore, sperando che questa vicenda possa portare maggiore attenzione alla sicurezza stradale e alla tutela delle vittime.

La 51enne moglie dell’ad di Lufthansa ha dato l’avvio alle pratiche di risarcimento. Il legale della famiglia di Gaia Costa, la 24enne di Tempio Pausania investita sulle strisce: “La famiglia è a pezzi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gaia Costa uccisa, Vivian Spohr dalla Germania: “Sono sgomenta, distrutta e pronta a collaborare”

