Gaia Costa uccisa dal Suv a Porto Cervo la manager tedesca | Sgomento e dolore pronta ad attenuare le conseguenze

Il tragico incidente a Porto Cervo ha sconvolto tutti: Gaia Costa, giovane manager italiana di soli 24 anni, ha perso la vita investita da un SUV. Vivian Spohr, turista tedesca e figura di spicco nel mondo degli affari, si è immediatamente messa a disposizione delle autorità , esprimendo il suo sgomento e dolore. La vicenda scuote l’opinione pubblica, lasciando aperti numerosi interrogativi e speranze di giustizia.

Roma, 11 luglio 2025 – Si è posta a “completa disposizione dell'autoritĂ giudiziaria italiana” Vivian Spohr la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo, la 24enne di Tempio Pausania Gaia Costa. La manager, sposata con l'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr (58 anni, alla guida della compagnia aerea dal 2014), ha annunciato tramite i suoi legali di volersi attivare per “attenuare le conseguenze” del tragico incidente avvenuto martedì alle 13,30 nel centro di Porto Cervo, in Costa Smeralda. “La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell'autoritĂ giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverĂ al fine di attenuarne le conseguenze”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net