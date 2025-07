Gaia Costa morta a Porto Cervo le prime parole della manager che l' ha investita | Pronta a collaborare

La tragica perdita di Gaia Costa ha scosso Porto Cervo, ma ora la parola passa alla manager coinvolta. Vivian Spohr, rientrata in Germania, si mostra pronta a collaborare, aprendo un nuovo capitolo nel dolore e nella ricerca di giustizia. √ą fondamentale affrontare con trasparenza e responsabilit√† questa dolorosa vicenda, affinch√© si possa fare piena luce su quanto accaduto e rendere omaggio alla memoria di Gaia.

√ą¬†rientrata in Germania Vivian Spohr, la manager tedesca di 51 anni accusata di aver investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni,¬†Gaia Costa, di. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Gaia Costa morta a Porto Cervo, le prime parole della manager che l'ha investita: ¬ęPronta a collaborare¬Ľ

La donna che ha investito ed ucciso avantieri a Porto Cervo Gaia Costa, 24enne di Tempio, ha già lasciato l'Italia. E probabilmente resterà IMPUNITA. Una VERGOGNA. Cosa sarebbe accaduto se non fosse stata una top manager o noi avessimo ucciso Vai su Facebook

Aveva 24 anni Gaia Costa, investita e uccisa da un SUV, sulle strisce, a Porto Cervo. Alla guida una manager tedesca, gi√† rientrata in Germania. √ą accusata di omicidio stradale. #Tg1 Leonardo Zellino Vai su X

Investita da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce, muore Gaia Costa. Indagata una manager tedesca (che adesso si trova in Germania); Gaia Costa morta a Porto Cervo investita dalla manager Vivian Spohr, è la moglie dell'AD di Lufthansa; Porto Cervo, ragazza investita e uccisa da un Suv: manager tedesca indagata è tornata in Germania.

Gaia Costa morta a Porto Cervo, la manager che l'ha travolta con il suv a disposizione dei pm. «Si attiverà per attenuarne le conseguenze» - È a «completa disposizione dei pm» Vivian Spohr, la top manager tedesca che lo scorso martedì ha travolto e ucciso ... Lo riporta msn.com

Incidente a Porto Cervo: perché la manager tedesca non è stata arrestata? - L'incidente che è costato la vita di Gaia Costa, accaduto a Porto Cervo vede la guidatrice tedesca indagata per omicidio stradale colposo, ma non è previsto l'arresto per questi motivi ... Segnala automoto.it