Gaia Costa morta a 24 anni rompe il silenzio la moglie dell' ad di Lufthansa alla guida del suv

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo del turismo e delle aziende aeronautiche: Vivian Spohr, moglie dell’AD di Lufthansa, rompe il silenzio sulla drammatica perdita di Gaia Costa, una giovane di 24 anni vittima di un incidente a Porto Cervo. Il dolore e lo sgomento si mescolano alla richiesta di giustizia, mentre le indagini continuano a mettere in discussione responsabilità e cause di questa tragica fatalità.

Rompe il silenzio dalla Germania Vivian Spohr, la manager tedesca e moglie dell'ad Lufthansa accusata di aver investito e ucciso la 24enne Gaia Costa. La tragedia risale allo scorso 8 luglio quando la giovane di Tempio Pausania era stata investita da un suv Bmw di grossa cilindrata a Porto Cervo. 🔗 Leggi su Today.it

Gaia Costa morta a 24 anni, rompe il silenzio la moglie dell'ad di Lufthansa alla guida del suv: Sgomento e dolore

Gaia Costa morta a Porto Cervo, le prime parole della manager che l'ha investita: «Pronta a collaborare» - È rientrata in Germania Vivian Spohr, la manager tedesca di 51 anni accusata di aver investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di ... Si legge su leggo.it

