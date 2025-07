Futuro Osimhen il Galatasaray cala il jolly | l’annuncio dalla Turchia

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto, tra trattative e colpi di scena. Dopo un primo assalto del Galatasaray, le negoziazioni si sono temporaneamente arenate a causa delle garanzie bancarie mancate. Tuttavia, dall’anima turca arriva un annuncio che potrebbe rivoluzionare il quadro: cosa riserverà il destino dell’attaccante nigeriano? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Sul futuro di Victor Osimhen bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento dalla Turchia. Il Napoli, di fatto, è alle prese con il caso Osimhen. Il passaggio di quest’ultimo al Galatasaray sembrava davvero ad un passo, ma poi il club turco non ha fornito ad Aurelio De Laurentiis le garanzie necessarie bancarie. Nella giornata di ieri, di fatto, c’è stato un brusco rallentamento. Nel frattempo, però, dalla Turchi a è arrivato un annuncio molto importante che potrebbe aver portato con sé una novità importante. Osimhen, il Galatasaray rilancia: ora si attende la risposta del Napoli. Come riportato da Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Galatasaray ha infatti accettato di fornire al Napoli tutte le garanzie bancarie del caso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Osimhen, il Galatasaray cala il jolly: l’annuncio dalla Turchia

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - turchia - cala

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

OSIMHEN AL GALATASARAY! Victor Osimhen ha fatto la sua scelta, il Galatasaray! A Tutto Napoli su Tele A @euronics_tufano @mirageprpfessional @trsimpianti_energiatrasparente @s.g.rent_sommavesna @marsa_sicurezza @donatoreimpi Vai su Facebook

Icardi, accoglienza al veleno per Osimhen al Galatasaray: il messaggio social dice tutto; Mertens punisce Mourinho: Galatasaray già in fuga, Fenerbahce ko; Mertens punisce Mourinho: Galatasaray già in fuga, battuto il Fenerbahce di Dzeko.

Napoli-Galatasaray, prosegue la trattativa per Osimhen: le ultime novità - I dirigenti del club turco sono rimasto in Italia per chiudere l'operazione: concordato il prezzo, si lavora sulle garanzie ... Secondo corrieredellosport.it

Pierpaolo Marino: “Osimhen al Galatasaray per aggirare la clausola, ma dietro c’è una squadra italiana” - Pierpaolo Marino ha espresso dubbi sull'operazione tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento di Osimhen ai turchi: "Dietro a questa operazione ... Lo riporta fanpage.it