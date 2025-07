Furti in serie la chat tra supermercati lo incastra | arrestato per rientro illegale in Italia

Un sospetto si aggira tra gli scaffali di un supermercato, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La loro tempestiva presenza svela un grave reato: un uomo rientrato illegalmente in Italia, nonostante un divieto di reingresso. L’intervento rapido degli agenti del Commissariato di Foligno ha portato all’arresto, confermando ancora una volta come la sicurezza urbana sia una priorità. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Si aggira con fare sospetto in n supermercato, arriva la Polizia e scopre che era rientrato illegalmente in Italia, violando un divieto di reingresso nel territorio nazionale, per questo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno. L'intervento degli agenti è stato richiesto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

