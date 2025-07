Furti in casa cosa fare prima di partire per evitarli secondo la questura

furti in casa. Per questo, è fondamentale adottare alcune semplici ma efficaci strategie di prevenzione. La Questura suggerisce di rafforzare le misure di sicurezza, come l’installazione di sistemi di allarme e telecamere, e di rendere meno visibili gli oggetti di valore. Prima di partire, seguire questi consigli può fare la differenza: proteggi la tua casa e la tranquillità della tua famiglia, perché una buona preparazione è la prima difesa contro i malintenzionati.

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento dei periodi di assenza da casa per vacanze, molte abitazioni diventano vulnerabili ai furti. Per questo motivo, la Questura ha diffuso una serie di consigli pratici rivolti ai cittadini, utili per prevenire i furti domestici sia durante brevi assenze che nei periodi più lunghi. In caso di assenza per brevi periodi. Anche un’assenza di pochi giorni può rappresentare un’ opportunità per i malintenzionati. Ecco quindi le principali precauzioni suggerite: È consigliabile lasciare accese alcune luci o apparecchi elettronici come radio o televisore per simulare la presenza in casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furti in casa, cosa fare prima di partire per evitarli secondo la questura

In questa notizia si parla di: furti - casa - questura - cosa

Decine di furti in casa in pochi mesi: così agiva "l'idraulico gentile" | VIDEO - Negli ultimi mesi, diverse famiglie sono state vittime di furti in casa, perpetrati da un idraulico gentile e affabile.

Prevenzione e controlli contro i furti in abitazione: Polizia di Stato e Confabitare ancora insieme al fianco dei cittadini. La Questura di Bologna e Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - rinnovano la loro collaborazione con l’obiettivo di promuovere l Vai su Facebook

Furti in casa, cosa fare prima di partire per evitarli secondo la questura; Furti in casa durante le vacanze: i consigli della questura e di Confabitare per difendersi; Furti in casa, la task force. I consigli della Questura.

Proprietari di casa in vacanza ma ladri al lavoro, aumentano i furti nelle abitazioni: ecco come difendersi - La Questura intensifica i controlli contro i furti attraverso il dipartimento di prevenzione crimine. Lo riporta ilgazzettino.it

Furti in casa, la task force. I consigli della Questura - Accordo rinnovato con Confabitare, che distribuirà il materiale agli associati. Riporta msn.com