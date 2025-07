Furti farmaci oncologici un arresto in Campania

In un’operazione che mette in luce l’importanza della sicurezza e della tutela dei farmaci essenziali, i Carabinieri di Cirò Marina hanno arrestato un uomo di 61 anni in Campania, responsabile di due furti di medicinali oncologici nel Crotonese. Questo successo dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili per proteggere la salute pubblica e garantire che chi tenta di compromettere questa sicurezza venga fermamente perseguito. La lotta contro i reati legati alla salute continua con determinazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato in Campania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un uomo di 61 anni, accusato di essere il responsabile di due furti di medicinali oncologici avvenuti nella farmacia del centro del crotonese dell’Azienda sanitaria provinciale. I furti sono stati commessi nella notte tra il 4 e il 5 giugno e la sera del 25 giugno scorsi. L’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Crotone ha inoltre portato a perquisizioni a carico di altre due persone. Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, i carabinieri sono arrivati ad identificare uno dei responsabili, risultato intestatario del contratto di noleggio di una delle auto utilizzate in occasione dei furti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti farmaci oncologici, un arresto in Campania

