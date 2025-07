Frosinone fuga folle tra superstrada e centro città | scappa in auto e poi a piedi dopo l' alt

Una fuga mozzafiato tra superstrada e centro cittadino, culminata con un inseguimento ad alta tensione tra Alatri, Veroli e Frosinone. Un 27enne, ricercato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto effetti di stupefacenti, ha messo a dura prova le forze dell’ordine prima di essere arrestato. La vicenda dimostra quanto sia fondamentale il controllo e la prevenzione, mantenendo la sicurezza di tutti.

Un 27enne arrestato dopo un inseguimento tra Alatri, Veroli e Frosinone: resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto effetto di stupefacenti.

