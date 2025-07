Frode per indebita generazione di crediti fiscali in varie città la scoperta della Gdf di Varese

La Guardia di Finanza di Varese ha smascherato una vasta frode fiscale che coinvolge almeno 200 milioni di euro, orchestrata attraverso l’indebita generazione e cessione di crediti fiscali. Un’operazione complessa che ha visto il coinvolgimento di 45 società cartiera e 18 indagati, tra cui figure chiave legate a un credito d’imposta noto come Deferred Tax. Scopriamo come questa maxi truffa si stia sgretolando sotto la lente delle autorità.

VARESE – La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali in diverse città. Potenzialmente i crediti fiscali ceduti in compensazione avrebbero raggiunto l’importo di circa 200 milioni di euro. L’attività di indagine svolta ha visto il coinvolgimento di 45 società cartiera e 18 persone indagate a vario titolo. In particolare si tratta di un credito d’imposta, denominato Deferred Tax Asset (Dta), inerente richieste di rimborsi per imposte falsamente dichiarate come versate in anticipo. L’indagine, svolta dalla compagnia di Gallarate e dalla sezione di polizia giudiziaria Aliquota GdF della procura di Busto Arsizio, è stata avviata con l’analisi delle società che avevano indicato tale credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi esponendo importi di ingentissimo valore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Frode per indebita generazione di crediti fiscali in varie città, la scoperta della Gdf di Varese

