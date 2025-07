Frode fiscale da 200 milioni di euro | coinvolte anche società campane

Un gigantesco schema di frode fiscale da oltre 200 milioni di euro, coinvolgendo anche società campane, è stato scoperto e in parte neutralizzato dalla Guardia di Finanza di Varese. Diciotto persone sono state indagate e 45 compagnie fantasma identificate. Questa operazione dimostra come l’ingegno e la rigore delle forze dell’ordine siano fondamentali per proteggere il sistema economico. La lotta all’evasione resta una priorità, e questa vicenda ne è la prova concreta.

Tempo di lettura: 2 minuti Diciotto persone indagate e 45 società “cartiera” individuate sono i risultati della frode da 200 milioni di euro scoperta e in parte sventata dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese, che ne ha dato notizia. I crediti fiscali falsi che costituivano il tesoretto degli indagati ed erano pronti per la cessione sono infatti stati resi inutilizzabili prima dell’incasso con un’operazione che, partita da Gallarate (Varese), si è allargata a tutta l’Italia. L’indagine, svolta dalla Compagnia di Gallarate e dalla Sezione di polizia giudiziaria della GdF presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese), è stata avviata con l’analisi delle società che avevano indicato tali crediti d’imposta nella dichiarazione dei redditi esponendo importi di ingente valore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frode fiscale da 200 milioni di euro: coinvolte anche società campane

In questa notizia si parla di: frode - milioni - euro - società

