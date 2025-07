Frode da 200 milioni sui crediti d' imposta una società cartiera anche a Treviso

Una truffa da 200 milioni di euro scuote il mondo fiscale italiano: una società cartiera, anche a Treviso, coinvolta in un sofisticato sistema di frode sui crediti d’imposta. Le indagini condotte dalle Finanzieri di Varese hanno sventato questa operazione illegale, bloccando sul nascere un ingente danno alle casse dello Stato. Questa vicenda dimostra come la lotta all’evasione sia più che mai attiva e determinata.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: frode - milioni - crediti - imposta

Maxi-frode sul “Bonus facciate”, sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate”.

Frode fiscale da 200 milioni di euro, 45 società fantasma. Crediti d'imposta illeciti tramite 'cartiere', 18 indagati #ANSA Vai su X

Gli indagati sono un imprenditore e una commercialista attiva a Pescia "Cedevano crediti d’imposta inesistenti a soggetti terzi in buona fede"fosse . Vai su Facebook

Frode fiscale da 200 milioni di euro, 45 società fantasma; GDF, fermata frode da 200 milioni di euro di crediti fiscali falsi con 45 società cartiera; Maxi-frode fiscale da 200 milioni, sequestrati crediti d’imposta a 45 società: c'è anche l'Abruzzo.

Mega frode fiscale, sequestrati 200 milioni di euro di credito d'imposta - Avevano presentato la dichiarazione dei redditi al solo fine di ottenere il credito d'imposta per importi milionari, in un caso addirittura per circa 100 milioni di euro in un solo anno. Riporta rainews.it

Truffa milionaria con i crediti d’imposta: scoperte 45 società cartiera e denunciata 18 persone - L’importo della frode individuata dalla Guardia di Finanza di Gallarate si aggira attorno ai 200 milioni di euro. Scrive msn.com