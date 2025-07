Frode da 200 milioni per ottenere falsi rimborsi | 45 società fantasma coinvolte c' è anche a Pescara VIDEO

Una frode fiscale da 200 milioni di euro, orchestrata da un complesso network di 45 società fantasma, è stata scoperta e fermata dalla Guardia di Finanza di Varese. L’indagine, che ha coinvolto anche Pescara, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 18 persone e alla scoperta di un sistema di false fatture volto a ottenere rimborsi indebiti. Un colpo duro ai tentativi di evasione: ecco come si è svelata questa intricata operazione fraudolenta.

Una frode fiscale per farsi rimborsi da circa 200milioni di euro individuata e sventata sul nascere dalla guardia di finanza del comando provinciale di Varese che vede ora indagate 18 persone a vario titolo e coinvolte 45 società "cartiera", ovvero società create proprio per emettere fatture per.

