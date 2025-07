Fritz ha un solo modo per battere Alcaraz | deve rischiare tutto El Paìs

Il duello tra Alcaraz e Fritz promette scintille: il giovane fenomeno spagnolo, numero due al mondo, è il favorito indiscusso. Tuttavia, Taylor Fritz sa che l’unica strada per sconfiggere il campione in carica è rischiare tutto, senza paura di osare. Alle 14.30, Wimbledon ci regalerà un confronto che potrebbe cambiare le sorti del torneo. Fritz ha una strategia ben precisa: ecco quale.

Quest’oggi alle 14.30 va in scena la prima semifinale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz – il grande favorito e tennista numero due al mondo – e Taylor Fritz. Su “ El Paìs ” c’è una disamina sulle possibilità dello statunitense che dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di arrivare in finale. A seguire quanto si legge. Taylor Fritz ha una sola via per battere Alcaraz: ecco quale. “Il 3 luglio 2021, dopo aver perso al terzo turno di Wimbledon contro Alexander Zverev ed essere uscito fuori dalla top 40, Taylor Fritz ha preso il telefono della sua ragazza mentre tornavano entrambi in hotel e ha scritto un biglietto: «Nessuno al mondo sta giocando più al di sotto delle proprie capacità di te. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it