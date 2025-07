Fretta per Wesley la Roma vuole chiudere entro il weekend | cosa manca?

La Roma si trova sotto pressione: con Wesley sulla lista di partenza e il tempo che stringe, i tifosi aspettano con ansia sviluppi concreti. Manca ancora il volto che possa rinvigorire il reparto offensivo, mentre il club lavora senza sosta per chiudere in fretta le operazioni più urgenti. Tra trattative in stand-by e speranze di un colpo a sorpresa, il countdown verso l'inizio della nuova stagione è ormai iniziato: cosa manca davvero per completare la rosa?

10 giorni di luglio e ancora nessun nuovo volto dalle parti di Trigoria, non ciò che si augurava Gasperini alle porte del ritiro estivo. Una Roma ancora in versione cantiere quella che il mister raccoglierà nei primi allenamenti, con Massara che sta cercando in queste ore di accelerare per i primi colpi in entrata della stagione: Molto vicino è Ferguson, possente attaccante del Brighton in arrivo in prestito, ma la fretta maggiore è per Wesley, il prescelto del club per occupare una fascia destra rimasta priva di soluzioni. Qual è il punto della situazione? Distanza di 5 milioni, ore decisive per Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fretta per Wesley, la Roma vuole chiudere entro il weekend: cosa manca?

In questa notizia si parla di: roma - fretta - wesley - vuole

Roma, Ghisolfi: «Svilar è il nostro futuro, sul rinnovo non c’è fretta. Quarto posto? Non ci nascondiamo, ma…» - Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro del portiere svilar e sull’importanza della lotta per il quarto posto in Champions League.

Wesley, la Roma ha fretta Corriere dello Sport (J.Aliprandi) Il tempo stringe, tra otto giorni la squadra si riunirà per cominciare i lavori della nuova stagione e al tecnico romanista mancano nella formazione un difensore centrale (più una riserva), un terzino dest Vai su Facebook

La #Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara Vai su X

Wesley-Ferguson: Gasperini ha fretta; La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara; La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara.

La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara - Il primo obiettivo di Massara è consegnare al neo tecnico giallorosso almeno un rinforzo prima del raduno al Fulvio Bernardini previsto il 13 luglio. msn.com scrive

Wesley vuole solo la Roma e rifiuta lo Zenit: le ultime - Il terzino del Flamengo ha rifiutato un'offerta dal club russo, dal momento che la sua volontà è quella di giocare in giallorosso. Come scrive ilromanista.eu