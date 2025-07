Fred Again annuncia il suo debutto live in Italia con cinque concerti

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Fred Again porta la sua musica in Italia, con cinque date imperdibili a settembre. Accompagnato dai talentuosi PARISI, il tour attraverserà location suggestive e promette di essere l’unica occasione per assistere dal vivo all’eccezionale talento del musicista nel 2025. Non perdere questa opportunità unica di immergerti nell’atmosfera vibrante di un evento che segnerà un nuovo capitolo nel panorama musicale italiano.

Fred Again annuncia il suo debutto live in Italia con cinque date speciali a settembre. Sarà accompagnato dai PARISI, duo originario di Salerno e collaboratori di lunga data. Il tour attraverserà alcune delle location più suggestive del Paese, e rappresenterà l'unica occasione per vedere Fred again.. dal vivo in Europa nel 2025. I bigliett i sono disponibili. Il calendario completo. 4 settembre Milano ExMacello 5 settembre Verona Castello di Villafranca 7 settembre Napoli Piazza del Plebiscito 8 settembre Roma Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 12 settembre Fasano Scavi di Egnazia.

