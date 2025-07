Frattesi Inter con Chivu prospettive ribaltate | in un mese è cambiato tutto il nuovo piano

In soli 30 giorni, il destino di Davide Frattesi all’Inter ha subito una svolta sorprendente, grazie all’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore. La situazione sembrava ormai delineata, ma un cambio di strategia e di prospettive hanno riscritto il suo futuro in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito a questa incredibile evoluzione di un mese sono ora al centro dell’attenzione. La storia di Frattesi all’Inter sta per cambiare radicalmente…

Il futuro di Davide Frattesi all' Inter ha preso una piega decisiva dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Se fino a qualche tempo fa il centrocampista sembrava essere uno dei giocatori più vulnerabili in uscita, l'entrata del nuovo allenatore ha ribaltato le prospettive, trasformando Frattesi da papabile partente a uno degli incedibili della rosa. Nonostante un inizio di stagione segnato da un ostacolo fisico, con l'operazione di sports hernia bilaterale di ieri che lo terrà fuori dai campi per circa un mese, le sue ambizioni restano alte.

