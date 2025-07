Frattesi da partente ad incedibile! Ecco quando rientrerà – TS

Davide Frattesi, protagonista indiscusso della nuova Inter di Cristian Chivu, si è recentemente sottoposto a un intervento per un problema all’ernia. Nonostante questa battuta d’arresto, il centrocampista mantiene il suo spirito positivo e si prepara a tornare in campo al più presto. Ma quando potremo rivederlo in azione? Scopriamo insieme le ultime novità sul suo rientro e le speranze di rivestire nuovamente i panni del protagonista.

Frattesi ieri si è operato per un problema all’ernia e ha già iniziato la riabilitazione per mettersi in sesto. Il centrocampista punta ad essere decisivo nella nuova Inter di Cristian Chivu. POST OPERATORIO – Davide Frattesi non perde il sorriso che lo contraddistingue anche dopo l’operazione a cui si è sottoposto quest’oggi. Il problema all’inguine, che lo tormenta da lungo tempo e che non gli ha permesso di disputare il Mondiale per Club, adesso dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Dopo l’intervento chirurgico di rimozione di una Sports Hernia bilaterale, per la quale l’Inter ha informato circa i tempi di recupero, il centrocampista è tornato attivo sui social per rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it