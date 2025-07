Fratoianni a Tajani | Sanzioni contro Albanese Onu? Vicenda gravissima il ministro venga in Aula – Video

La vicenda delle sanzioni USA contro Francesca Albanese, relatrice dell'ONU per i Territori Palestinesi, ha suscitato sdegno e preoccupazione in Italia. Nicola Fratoianni di Avs richiede con fermezza al ministro degli Esteri Tajani di spiegare in Aula le prossime mosse del governo Meloni per tutelare la libertà e l’indipendenza di un rappresentante internazionale. La gravità di questa situazione richiede risposte chiare e immediate, perché si tratta di un caso che riguarda tutti noi.

Sanzioni Usa contro la relatrice dell’Onu, Francesca Albanese. Nicola Fratoianni di Avs ha portato il caso nell’Aula di Montecitorio, rivolgendosi al ministro degli Esteri: “ Antonio Tajani venga alla Camera per spiegare cosa il governo Meloni intende fare per tutelare Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, neconfronti della quale gli Usa hanno annunciato sanzioni. Si tratta di una vicenda gravissima che riguarda una nostra concittadina nei cui confronti gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni pesanti perchĂ© accusata di dire la verità ”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni a Tajani: “Sanzioni contro Albanese (Onu)? Vicenda gravissima, il ministro venga in Aula” – Video

In questa notizia si parla di: albanese - fratoianni - tajani - sanzioni

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina, l’italiana Francesca Albanese: già nel mirino di Israele, è sotto attacco per il suo rapporto sulle aziende (soprattutto americane) che sostengono l’esercito israeliano Vai su Facebook

Opposizioni: il governo tuteli la Albanese. Lei: vado avanti; Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

