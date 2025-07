Fratelli d' Italia in Puglia il gelo e le tensioni | i congressi e i grandi assenti quando parlano i big Cosa sta succedendo

In Puglia, il clima tra i sostenitori di Fratelli d'Italia si fa sempre più teso, tra gelo e tensioni che emergono anche ai grandi congressi. Quando parlano i big, si percepisce una certa distanza: i grandi assenti e le divergenze tra le due anime del partito sembrano segnare un nuovo capitolo di una storia ancora tutta da riscrivere. Ma cosa sta realmente succedendo nel cuore di questo scenario politico?

Il grande gelo tra le due anime pugliesi di Fratelli d?Italia resiste da tempo, in sostanza dagli inizi di quella?fusione fredda? mai del tutto digerita. Ma negli ultimi mesi la.

