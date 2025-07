Fratelli aggrediti a Milano alla fermata del tram uno è grave | fermati due minori per tentato omicidio

Una vicenda drammatica scuote Milano: due fratelli sono stati brutalmente aggrediti alla fermata del tram, con uno di loro in gravi condizioni. La polizia ha fermato due minorenni sospettati di tentato omicidio e rapina aggravata, lasciando la comunitĂ sgomenta e in attesa di un chiarimento su questa assurda vicenda che mette a dura prova il senso di sicurezza in cittĂ .

Due minorenni fermati a Milano per tentato omicidio e rapina aggravata: aggrediti due fratelli alla fermata del tram, uno è grave.

