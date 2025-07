Francois Modesto è il nuovo direttore tecnico della Juventus Nico Gonzalez e Alberto Costa in partenza

Classe 1978, francese di Bastia, Francois Modesto rappresenta una scelta strategica per la Juventus. Con un passato da giocatore professionista e un’esperienza consolidata nel settore tecnico, ora si appresta a guidare il progetto sportivo bianconero. La sua nomina segna un passo importante nella ricostruzione del management, mentre sul fronte mercato si attendono le cessioni di Nico Gonzalez e Alberto Costa. Ma chi è davvero Francois Modesto e quale sarà il suo impatto sulla squadra?

Uno dei due ultimi tasselli mancanti ancora nell'organigramma della società bianconera è stato aggiunto con la nomina di Francois Modesto quale nuovo direttore tecnico, in attesa di definire quella del direttore sportivo. Sul fronte mercato, invece, sono alle porte le cessioni di Nico Gonzalez e Alberto Costa. CHI E' FRANCOIS MODESTO, IL NUOVO DIRETTORE TECNICO DELLA JUVENTUS Classe 1978, francese originario di Bastia, Modesto ha vissuto l'ultima esperienza al Monza, dopo essere stato in Italia anche da calciatore con la maglia del Cagliari a metà degli anni 2000. I bianconeri hanno scelto di affidarsi a lui dopo una attenta valutazione che aveva riguardato altri due profili: Javier Ribalta(ex Marsiglia) e Marco Ottolini(attuale direttore sportivo del Genoa).

