Francis Kaufmann, il 46enne americano coinvolto nel tragico duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della loro bambina di 11 mesi, approda in Italia dopo l'estradizione. Il suo arrivo a Ciampino segna un punto cruciale nella vicenda giudiziaria, mentre Kaufmann, in escandescenza, denuncia tutti, alimentando ulteriori inquietanti interrogativi sul caso. La sua storia si intreccia con un dramma familiare che ha sconvolto la comunità e richiama l'attenzione sulle sfide della giustizia internazionale.

Francis Kaufmann è stato estradato in Italia. Il 46enne americano accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda, trovate morte il 7 giugno a Villa Pamphili, è arrivato venerdì 11 luglio a Ciampino con un volo proveniente dalla Grecia.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019.

Francis Kaufmann estradato in Italia dà in escandescenza a Ciampino: «Sono stato picchiato, vi denuncio tutti» - Francis Kaufmann, il 46enne statunitense sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili, a Roma, è stato estradato venerdì 11 luglio 2025 in Italia dalla Grecia con un Falcon

