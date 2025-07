Francis Kaufmann dramma al rientro in Italia | finisce in ospedale

Il ritorno di Francis Kaufmann in Italia si è trasformato in un dramma: tra proteste e un improvviso malore, il sospettato del duplice omicidio a Villa Pamphili è finito in ospedale. Dopo un lungo iter giudiziario, l’estradizione dalla Grecia ha segnato un passo decisivo nelle indagini: l’analisi genetica sui reperti ha confermato la sua presenza sulla scena del crimine, avvicinando l’inchiesta alla verità. La vicenda si fa sempre più intricata e sorprendente.

È atterrato a Roma tra le proteste e un malore improvviso Francis Kaufmann, il 46enne americano sospettato del duplice omicidio nel parco di villa Pamphili. L'uomo è stato estradato dalla Grecia dopo un lungo iter giudiziario. Le indagini sul caso fanno ora un passo avanti decisivo: sui reperti biologici trovati sulla scena del crimine è stato isolato un profilo genetico maschile riconducibile a lui. Un colpo importante per l'inchiesta che mira a ricostruire il brutale delitto di Roma.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Omicidi Villa Pamphili, Francis Kaufmann non fa ricorso: ecco quando sarà in Italia. Analisi sul dna degli oggetti ritrovati e sui dati; Omicidio a Villa Pamphili, la Grecia dice sì: Francis Kaufmann verso l’estradizione in Italia; Studente suicida dalla finestra del terzo piano: dramma a Firenze.

Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato dalla Grecia: la ricostruzione del delitto di Anastasia Trofimova e della figlia - Venerdì 11 luglio il rientro in Italia l'uomo accusato del duplice omicidio avvenuto nel parco romano. Si legge su vanityfair.it

Kaufmann fuori controllo in carcere in Grecia: urla e devasta la cella - Il 46enne in Italia si spacciava per tenore, chiese un’audizione all’Opera di Roma prima del duplice omicidio. Lo riporta rainews.it