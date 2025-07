Francis Kaufmann dramma al rientro in Italia | finisce in ospedale

Il ritorno di Francis Kaufmann in Italia sembra più una scena da film che una semplice visita; tra attese, tensioni e colpi di scena, si apre un nuovo capitolo nelle indagini sul duplice omicidio di Villa Pamphili. Dopo settimane di inseguimenti e misteri, il suo arrivo a Ciampino ha sconvolto gli equilibri, lasciando tutti con il fiato sospeso. La vicenda di Kaufmann si prepara a rivelare sviluppi sorprendenti, catturando l’attenzione di tutta l’Italia.

Un ritorno in Italia che sembra tratto da una sceneggiatura, tra attese, tensioni e colpi di scena: Francis Kaufmann, il nome che ha scosso Roma nelle ultime settimane, è finalmente arrivato. Dopo un lungo inseguimento internazionale, il sospettato principale del duplice omicidio di villa Pamphili è atterrato a Ciampino, cambiando il ritmo delle indagini. L'arrivo in Italia non è stato affatto una formalità: il 46enne americano, proveniente da Atene, ha trasformato il viaggio in qualcosa di tutt'altro che tranquillo. Secondo fonti investigative, l'uomo avrebbe perso il controllo a bordo del Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, minacciando persino gli agenti e lamentando maltrattamenti.

